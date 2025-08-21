¡Alarmante! Supuesto cine funcionaba como motel para adolescentes en la zona Chasquipampa, La Paz

El comandante de la Epi Chasquipampa, coronel Luis Fernando Guarachi, informó este miércoles que, se logró la intervención a un supuesto cine que funcionaba como un motel para menores de edad.

El cine se encontraba ubicado en un domicilio de la calle 48 de Chasquipampa, en la zona Sur de La Paz, este predio funcionaba sin licencia de funcionamiento, el costo por hora que cobraban a los menores era de 10 bolivianos.

“Se observó la presencia de menores en edad escolar en este recinto. La semana pasada hemos actuado de manera flagrante encontrando a un par de menores con uniforme colegial, teniendo relaciones íntimas al interior de estos cubículos, estaban en este denominado Cine para 2”, manifestó Guarachi.

Según la Policía, menores de edad a la salida de su unidad educativa, llegaban a los ambientes que eran utilizados como motel. Los estudiantes hallados cometiendo actos en el lugar fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), los mismos estaban acompañados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además de sus padres de familia.

Uno de los estudiantes es investigado por estupro ya que tiene 18 años, y la adolescente tiene 16 años.

Los vecinos anteriormente ya habían realizado varias denuncias, sin embargo, la alcaldía de Palca en la cual se encuentra la jurisdicción realizaba el cierre temporal del cine.

Identificaron que existían 7 cubículos en el inmueble, los mismos estaban separados por mamparas, los cuales contaban con un televisor, sillones y frazadas.

