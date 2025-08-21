TEMAS DE HOY:
¡Intentó botar el dinero! Funcionaria judicial es atrapada infraganti con montos por cobros irregulares

Tras ver la presencia policial la funcionaria de un juzgado de El Alto, intentó deshacerse del dinero y tirarlo para evadir su responsabilidad. Realizaba cobros irregulares por trabajos realizados.

Red Uno de Bolivia

21/08/2025 9:01

Foto: Redes Sociales.
El Alto

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó este miércoles en conferencia de prensa, sobre la aprehensión de una funcionaria de un juzgado de la ciudad de El Alto.

“En juzgados de la ciudad de El Alto, se procedió a la aprehensión de una funcionaria de un juzgado, la cual habría incidido en una conducta ilícita, luego de haber exigido el pago de una determinada cantidad de dinero para poder realizar un trabajo específico”, manifestó Neme.

Según la autoridad, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), procedió a la aprehensión de la persona entre 25 a 30 años de edad de sexo femenino, la cual fue sorprendida en flagrancia portando una gran cantidad de dinero.

La funcionaria, tras observar la presencia de los policías habría intentado botar el dinero, y deshacerse de la cantidad a efectos de minimizar su responsabilidad en la comisión del delito.

La funcionaria se encuentra en celdas policiales, el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.

 

