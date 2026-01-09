“¡Ya fue suficiente!”: Pacientes reclaman por los paros en salud

Pacientes que llegan desde los barrios y las provincias se ven perjudicados por los paros. Afirman que es una pérdida de tiempo y dinero.
09/01/2026 16:35
Este viernes se cumple el otro día de medidas de presión del sector salud, donde los trabajadores exigen el pago de sus sueldos, continuidad laboral, institucionalización de cargos mediante convocatoria y respeto a la reposición de ítems por jubilación, fallecimiento y acefalía.
Sin embargo, los más afectados por esta medida de presión son los pacientes, quienes llegan hasta los hospitales y centros de salud y no pueden recibir atención médica.
Muchas personas señalaron que viajan desde barrios alejados e incluso desde provincias para ser atendidos. En ese trayecto gastan dinero en pasajes y pierden varias horas esperando, solo para enterarse de que no serán atendidos. Algunos pacientes indicaron que desde hace una semana están en una constante peregrinación en busca de una consulta o un tratamiento.
La preocupación aumenta ante un nuevo anuncio de paro para la próxima semana, que se realizará los días martes, miércoles y jueves. Los pacientes temen que la situación se agrave aún más y que las atenciones sigan suspendidas.
Una de las pacientes expresó su molestia y cansancio por esta situación.
“¡Ya fue suficiente! El año pasado también hubo paros y este año vuelven los paros”, señaló.
Otros indicaron que las reprogramaciones de consultas pueden tardar semanas, lo que perjudica a quienes necesitan atención urgente.
Los pacientes pidieron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen cartas en el asunto.
“¡Ya es el colmo!”, dijo otra paciente. “Duele ver cómo la gente llega hasta el hospital y no puede recibir atención médica”, agregó.
