“¡Ya fue suficiente!”: Pacientes reclaman por los paros en salud

Este viernes se cumple el otro día de medidas de presión del sector salud, donde los trabajadores exigen el pago de sus sueldos, continuidad laboral, institucionalización de cargos mediante convocatoria y respeto a la reposición de ítems por jubilación, fallecimiento y acefalía.

Sin embargo, los más afectados por esta medida de presión son los pacientes, quienes llegan hasta los hospitales y centros de salud y no pueden recibir atención médica.

Muchas personas señalaron que viajan desde barrios alejados e incluso desde provincias para ser atendidos. En ese trayecto gastan dinero en pasajes y pierden varias horas esperando, solo para enterarse de que no serán atendidos. Algunos pacientes indicaron que desde hace una semana están en una constante peregrinación en busca de una consulta o un tratamiento.

La preocupación aumenta ante un nuevo anuncio de paro para la próxima semana, que se realizará los días martes, miércoles y jueves. Los pacientes temen que la situación se agrave aún más y que las atenciones sigan suspendidas.

Una de las pacientes expresó su molestia y cansancio por esta situación.

“¡Ya fue suficiente! El año pasado también hubo paros y este año vuelven los paros”, señaló.

Otros indicaron que las reprogramaciones de consultas pueden tardar semanas, lo que perjudica a quienes necesitan atención urgente.

Los pacientes pidieron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que tomen cartas en el asunto.

“¡Ya es el colmo!”, dijo otra paciente. “Duele ver cómo la gente llega hasta el hospital y no puede recibir atención médica”, agregó.

