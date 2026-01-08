Trabajadores en salud instalan huelga de hambre en la Quinta Municipal y anuncian paro de 120 horas

“Es indefinida”. Trabajadores en salud iniciaron este jueves una huelga de hambre en la Quinta Municipal en demanda del pago de salarios adeudados por tres meses. El sector advirtió que, de no existir una solución hasta el lunes, se ejecutará un paro de 120 horas a partir del martes en los tres niveles de atención.

En una primera instancia, 17 trabajadores llegaron al lugar de protesta con colchones y otros enseres para instalar la huelga de hambre, la cual, según anunciaron, se irá fortaleciendo con la incorporación de más funcionarios del sector salud.

Los manifestantes exigen a la Alcaldía una respuesta inmediata ante la falta de pago de sus haberes, situación que, aseguran, se arrastra desde hace varios meses y que afecta directamente a sus familias.

“El problema es que son unos mentirosos estos secretarios de salud que dicen que no nos deben nada, y peor el alcalde, que el mes pasado salió a decir que no debía nada y ahora dice que tiene que hacer gestión para que el Ministerio de Salud autorice el salario de tres meses, y ya vamos al cuarto, 120 días sin dinero”, denunció Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud.

Hurtado afirmó que la medida asumida es indefinida y que se irá radicalizando si no existe una solución concreta. “La huelga de hambre es indefinida, vamos a sumar más trabajadores y vamos a ir cerrando algunos servicios”, advirtió.

Asimismo, el sector anunció que, en caso de no llegar a un acuerdo con la Alcaldía hasta el lunes, se cumplirá un paro de 120 horas desde el martes hasta el viernes, con suspensión de actividades en los tres niveles de atención.

“Desde el martes hasta el viernes, para que la población, en vez de atacarnos diciendo que no queremos atender o que atentamos contra la salud, les exijan a las autoridades, que son las responsables de todos los paros que realizamos por nuestros salarios”, sostuvo el dirigente.

