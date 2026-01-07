Trabajadores del sector salud de Santa Cruz acatan este miércoles un paro de 24 horas en demanda del pago de salarios adeudados, medida que impacta en la atención a pacientes en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, tanto en la capital cruceña como en las provincias.

Desde primeras horas de la mañana, personas que acudieron por fichas médicas encontraron suspendidas las consultas. La situación se repite en distintos centros, entre ellos el Hospital de Niños, que se sumó a la medida de presión.

Los trabajadores denunciaron que no reciben el pago de sus sueldos desde octubre de 2025, lo que, según indicaron, los obligó a asumir esta protesta tras no obtener respuestas de las autoridades.

La suspensión de servicios generó preocupación y molestia entre los pacientes. “Vine a programar, pero nos dicen que no hay ficha. Lastimosamente, ellos igual necesitan sueldo, pero los afectados somos la población”, expresó una ciudadana.

Otras madres de familia coincidieron en el reclamo, aunque señalaron que comprenden la demanda laboral. “Entendemos la situación de los trabajadores, pero nosotros igual necesitamos atención”, manifestó una madre.

Desde la localidad de Pedro Lorenzo, una abuela relató que llegó para programar una cita en cardiología para su nieta y pidió una pronta solución. “Pediría a las autoridades que cancelen los sueldos porque todos necesitamos. La salud no espera”, afirmó.

Hasta el momento, las autoridades no anunciaron una solución concreta al conflicto.

