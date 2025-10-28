TEMAS DE HOY:
Salud

Trabajadores de salud ratifican paro de 24 horas para este martes en Santa Cruz

Profesionales de salud en Santa Cruz exigen salarios, subsidios y atención médica. Denuncian falta de respuesta del municipio.

Naira Menacho

27/10/2025 21:33

Los profesionales en Salud ratificaron un nuevo paro de 24 horas para este martes 28 de octubre en los centros de primer y segundo nivel de Santa Cruz, ante el incumplimiento del municipio a sus demandas.

El doctor Evert Patiño, representante de Fesirmes, aclaró que este sería el tercer paro de la gestión 2025 realizado por este sector.

“Son 300 los colegas que siguen impagos hasta la fecha. Hoy tuvimos una reunión y nos dijeron que no hay miras de la cancelación”, afirmó Patiño.

El profesional también señaló que existen 250 familias a las que no se les ha cancelado el subsidio; así mismo, mencionó que desde la Caja Nacional de Salud se les informó que desde el 1 de noviembre no habrá atención para los trabajadores de salud.  

“Pusimos la situación en conocimiento del Ministerio de Trabajo, a la Defensoría del Pueblo y a la Sociedad Civil Organizada; ellos nos han servido de mediadores, pero lamentablemente no hemos tenido ni una sola respuesta”, aseguró Patiño.  

 

