Comunidad

Lluvias causan deslizamientos en la carretera a los Valles cruceños y provocan demoras en el transporte

Las intensas lluvias provocaron deslizamientos en la ruta a los Valles cruceños. Empresas de buses piden precaución.

Naira Menacho

27/10/2025 20:21

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

A raíz de las intensas lluvias en el departamento de Santa Cruz, se reportaron deslizamientos de tierra en la carretera a los Valles cruceños, perjudicando a los transportistas y pasajeros que pasan por el lugar.

Desde la Terminal Bimodal, las empresas de transporte piden a los conductores extremar precauciones, especialmente en los sectores más afectados por el temporal.

Incluso se reportaron molestias por parte de los pasajeros, por las demoras que provocan los deslizamientos en los viajes.

“Estamos pidiendo precaución a los conductores y a los pasajeros les pedimos que no exijan velocidad, sino seguridad”, afirman desde una empresa de buses interdepartamentales.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

