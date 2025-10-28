A raíz de las intensas lluvias en el departamento de Santa Cruz, se reportaron deslizamientos de tierra en la carretera a los Valles cruceños, perjudicando a los transportistas y pasajeros que pasan por el lugar.

Desde la Terminal Bimodal, las empresas de transporte piden a los conductores extremar precauciones, especialmente en los sectores más afectados por el temporal.

Incluso se reportaron molestias por parte de los pasajeros, por las demoras que provocan los deslizamientos en los viajes.

“Estamos pidiendo precaución a los conductores y a los pasajeros les pedimos que no exijan velocidad, sino seguridad”, afirman desde una empresa de buses interdepartamentales.

