La selección boliviana concluye el 2025 sin modificaciones en su ubicación dentro del Ranking Mundial de la FIFA, ocupando nuevamente el puesto 76. La ausencia de encuentros oficiales durante la última ventana internacional impidió que el equipo sumara puntos o descendiera en la lista elaborada por el organismo rector del fútbol global.

La próxima oportunidad para mejorar su posición llegará en marzo de 2026, cuando Bolivia dispute el repechaje rumbo al Mundial, un evento clave que podría influir en su posición internacional y en sus aspiraciones deportivas.

En la cima del ranking, España lidera la clasificación tras desbancar a Argentina, que queda segunda, mientras Francia completa el podio. Completan el top 10 selecciones como Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, manteniendo la estabilidad de los equipos más destacados a nivel mundial.

Mira la programación en Red Uno Play