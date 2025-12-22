Pese a ultimátum de la Alcaldía, micreros confirman continuidad del paro en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra atraviesa su cuarto día consecutivo sin servicio de transporte público, luego de que los micreros ratificaran la continuidad del paro, pese al ultimátum lanzado por la Alcaldía cruceña y a las advertencias de sanciones económicas.

La determinación fue asumida tras una prolongada reunión del sector del transporte urbano, donde los dirigentes resolvieron mantener la medida de presión hasta que se apruebe un incremento del pasaje a Bs 4, rechazando la tarifa transitoria de Bs 3 propuesta por el alcalde Jhonny Fernández.

Los representantes del sector afirmaron que no temen las advertencias municipales, incluso luego de que la autoridad municipal otorgara un plazo de 24 horas para que se restablezca el servicio en la capital cruceña. De no cumplirse esta instrucción, la Alcaldía anunció el retiro del derecho de ruta y de la licencia de operación a los transportistas que continúen acatando el paro.

“Si no cumplen en volver a prestar el servicio del transporte público en la ciudad, se les va a eliminar su derecho de ruta. Estoy trabajando con el equipo técnico para decretar transporte libre”, declaró Fernández.

Asimismo, la autoridad municipal informó que las sanciones alcanzarán tanto a los sindicatos de transporte como a los operadores afiliados, y advirtió que se activarán procesos en el ámbito civil y penal si se mantiene la suspensión del servicio.

Entre tanto, los micreros anunciaron que este lunes, a las 16:00, se trasladarán hasta el Concejo Municipal, donde exigirán formalmente la aprobación del pasaje de Bs 4. Advirtieron que, de no existir una respuesta favorable, ninguna unidad saldrá a operar.

La prolongación del paro continúa afectando a miles de ciudadanos, quienes se ven obligados a recurrir a transporte alternativo, caminar largas distancias o asumir mayores costos para movilizarse en la llamada Ciudad de los Anillos.

