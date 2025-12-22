TEMAS DE HOY:
Comunidad

“No me tiembla el pulso”: Alcaldía fija plazo de 24 horas a micreros o perderán el derecho de ruta

El alcalde Jhonny Fernández fue enfático al señalar que no se permitirá el incumplimiento de la ley ni la paralización del transporte público en la ciudad.

Charles M. Flores

22/12/2025 9:05

El alcalde Jhonny Fernández. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra otorgó un plazo de 24 horas a los operadores del transporte urbano para reanudar el servicio, bajo advertencia de retiro del derecho de ruta y de la licencia de operación, además de la aplicación inmediata de sanciones económicas.

El alcalde Jhonny Fernández fue enfático al señalar que no se permitirá el incumplimiento de la ley ni la paralización del transporte público en la ciudad.

“Aquí se tiene que cumplir la ley y no hay otro camino”, manifestó la autoridad municipal ante los medios de comunicación.

Fernández explicó que el estudio técnico elaborado por el municipio establece una tarifa que oscila entre Bs 2,98 y Bs 3,05, por lo que la propuesta oficial es fijar Bs 3 como tarifa transitoria, mientras se instalan mesas técnicas de verificación con los transportistas.

“Yo les propuse que trabajen con Bs 3 de manera transitoria, que no dejen a la gente sin transporte público y que nos sentemos a verificar los datos. Nosotros tenemos información detallada sobre costos de importadores y distribuidoras: baterías, amortiguadores, llantas y otros insumos”, sostuvo.

La autoridad cuestionó la solicitud del sector transportista de elevar la tarifa hasta Bs 3,50 o Bs 4, y descartó de plano el pedido de Bs 5, señalando que dichos montos no cuentan con respaldo técnico.

“Ellos muestran diferencias, pero tienen que demostrarnos de dónde salen esos costos para poder hablar de un precio que se ajuste a la realidad”, agregó.

Respecto a las sanciones, Fernández confirmó que desde este mismo día se aplicarán multas que oscilan entre Bs 3.000 y Bs 7.000 a los operadores que continúen sin prestar el servicio.

Finalmente, lanzó una advertencia directa al sector movilizado: “Si hasta la noche siguen con esta actitud, mañana no me tiembla el pulso y, señores, le quitamos el derecho de ruta. El que esté prestando el servicio sin autorización del Gobierno Municipal tendrá que atenerse a las consecuencias jurídicas”.

 

