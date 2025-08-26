Trabajadores de salud levantan el paro, pero ponen plazo para pago de bono de vacunación

Tras varias jornadas de paralización en los tres niveles de atención médica, el sector salud decidió suspender de manera temporal el paro indefinido que mantenía en Santa Cruz. La determinación surgió luego de una reunión entre representantes de la Defensoría del Pueblo, los trabajadores de salud y el secretario de Salud de la Gobernación, donde se acordó levantar la medida hasta el día viernes.

El principal punto de conflicto sigue siendo el pago del bono de vacunación, beneficio que los trabajadores exigen se cancele sin más dilaciones.

El paro afectó durante los últimos días a hospitales y centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, generando preocupación en la ciudadanía, especialmente entre pacientes con tratamientos y consultas programadas.

Noticia en desarrollo....

Mira la programación en Red Uno Play