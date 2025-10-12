Concepción florece en el Festival de las Orquídeas: un paraíso natural que enamora

Bajo un cielo despejado y un clima primaveral, el municipio de Concepción en Santa Cruz se viste de gala para celebrar una nueva edición del Festival de las Orquídeas, un evento que reúne no solo a los amantes de esta flor emblemática, sino también a familias enteras que llegan desde distintos puntos del país para ser parte de esta experiencia única.

Durante tres días —viernes, sábado y este domingo— el color, el aroma y la cultura convergieron en este rincón del oriente boliviano, donde las orquídeas se transformaron en verdaderas protagonistas.

Desde la entrada al municipio, el ambiente es mágico. Calles adornadas, música tradicional y exposiciones invitan a los visitantes a sumergirse en un mundo donde la naturaleza se celebra con orgullo.

“Realmente el lugar es muy bonito. Hay una variedad de orquídeas que nos ha dejado asombradas. Vinimos con mi mamá y estamos muy contentas”, compartió una visitante emocionada mientras sostenía su recién adquirida planta. “Es la primera vez que venimos, una experiencia muy bonita. Mi mamá está feliz, como pez en el agua. Las orquídeas son muy hermosas”, agregó entre sonrisas.

El evento también contó con la participación de viveristas y expertos cultivadores, como el equipo del orquidario Ibotipora Orquídeas, quienes destacaron la importancia de mantener viva la pasión por estas flores:

“Nosotros venimos cultivando estas bellezas con mucho amor y dedicación. Las orquídeas embellecen el entorno y nos conectan con la naturaleza. Concepción es un lugar donde se respira orquídea”, expresó uno de los expositores.

El festival no solo ofrece una vitrina para la venta y exposición de estas plantas, sino que se convierte en una plataforma para promover el turismo sostenible y la cultura local. Las orquídeas de chocolate, blancas, moradas, entre otras variedades, capturan la atención de todos por igual.

Este año, el Festival se realizó bajo el lema: “Bolivia puede vivir del turismo”, una frase que se refleja en la masiva asistencia y el dinamismo económico que genera el evento en la región. Artesanías, gastronomía, música en vivo y actividades culturales completan la experiencia para grandes y chicos.

