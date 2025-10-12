Llegó el gran día. A tan solo horas del histórico debate presidencial entre los candidatos Jorge "Tuto" Quiroga y Rodrigo Paz, la expectativa en todo el país es altísima. Este decisivo encuentro se llevará a cabo esta noche, a partir de las 21:00 horas, en la ciudad de La Paz, y será transmitido en vivo por Red Uno de Bolivia.

Desde muy temprano, el equipo periodístico y técnico de Red Uno desplegó una cobertura especial con unidades móviles en distintos puntos del país, para ofrecer a la audiencia todos los detalles de este importante evento político que marcará el rumbo de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 19 de octubre.

En un contacto en vivo desde el Hotel Real Plaza, sede del debate, el periodista Manuel Alborta mostró los preparativos finales en el interior del recinto. “Ya se están realizando pruebas de sonido, luces y pantallas LED. Todo el equipo técnico y periodístico trabaja intensamente para garantizar una transmisión impecable”, informó.

Todo listo para el histórico debate presidencial rumbo a la segunda vuelta. Foto: Red Uno

Además, destacó el despliegue de seguridad en el lugar: “La Policía ha comenzado a tomar el control en diferentes accesos del hotel, garantizando la seguridad de los candidatos, los asistentes y el equipo de trabajo”.

Pero la atención no solo se concentra dentro del recinto. Afuera del hotel, nuestra corresponsal María José Molinero reportó un ambiente de creciente efervescencia política. “Simpatizantes de ambos candidatos ya se están concentrando en las inmediaciones. Se prevé el cierre de calles entre las 16:00 y 17:00 horas para permitir el normal desarrollo del evento y evitar aglomeraciones”, indicó.

La ciudadanía, los analistas y los medios estarán atentos a cada palabra, propuesta y gesto de los candidatos en este debate crucial, que podría inclinar la balanza a pocos días de las elecciones. El país entero espera respuestas concretas, altura política y compromiso democrático de quienes aspiran a ocupar la silla presidencial.

La cita está hecha: esta noche a las 21:00, todos los ojos estarán puestos en La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play