Impresionante video: estudiante es tragado por un socavón en plena calle de Brasil

Este sábado 11 de octubre se viralizó un impactante video captado por una cámara de seguridad en la ciudad de Manaos, Brasil, donde se observa el momento exacto en que un estudiante es “tragado” por un socavón mientras caminaba por la vía pública.

En las imágenes se puede ver cómo el joven transitaba con normalidad cuando, de manera repentina, el pavimento colapsó y se abrió un enorme cráter bajo sus pies, provocando su caída. Un motociclista que circulaba por la zona fue el primero en acercarse para auxiliarlo, mientras que más transeúntes se unieron al rescate.

Elementos de Protección Civil y personal de la Policía de Manaos lograron extraer al estudiante tras una serie de maniobras. Afortunadamente, el joven solo sufrió heridas de consideración y fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el socavón estaba en proceso de construcción y carecía de un reforzamiento adecuado, lo que pudo haber contribuido al colapso del terreno.

La difusión del video generó una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios se tomaron el hecho con humor, mientras que otros criticaron duramente las condiciones de seguridad en la obra y la aparente negligencia de las autoridades responsables. Incluso hubo llamados a una intervención inmediata por parte de instancias gubernamentales para evitar nuevas tragedias.

Imágenes sensibles:

