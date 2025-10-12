TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Por vengarse! Intentó atropellar a su rival y mató a una mujer inocente

Un joven embistió con su auto un restaurante tras una pelea, pero en lugar de herir a su rival, atropelló y mató a una mujer inocente que estaba frente al local.

Ligia Portillo

12/10/2025 12:06

VIDEO: ¡Por vengarse! Intentó atropellar a su rival y mató a una mujer inocente. Foto: Captura de pantalla
Vietnam

Lo que comenzó como un conflicto entre dos hombres terminó en tragedia cuando un joven, en un intento de venganza, arremetió con su vehículo contra un restaurante y causó la muerte de una mujer que no tenía relación con el altercado, en Gia Lai, Vietnam.

El hecho ocurrió en la comuna de Binh Duong, en la provincia de Gia Lai. Según informaron medios locales, tras una discusión con otro hombre, el agresor subió a su automóvil y aceleró a gran velocidad con dirección al restaurante Xom Nhau, donde se encontraba su supuesto adversario.

Sin embargo, la víctima fatal no fue el objetivo del ataque. La mujer fallecida era la madre del propietario del establecimiento, quien se encontraba de pie frente al local en el momento del impacto. El vehículo la embistió violentamente, causándole la muerte en el acto.

Testigos relatan que el conductor, fuera de control, también hizo retroceder el vehículo contra el restaurante, provocando caos y pánico entre los clientes y empleados que se encontraban en el lugar.

Las autoridades ya detuvieron al sospechoso, y se encuentran investigando los hechos para determinar las responsabilidades penales. La comunidad local, conmocionada, exige justicia para la mujer fallecida, recordada como una persona amable y querida por todos.

Imágenes sensibles:

 

