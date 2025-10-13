TEMAS DE HOY:
Maltrato infantil Joven triturado por una máquina

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes sensibles] Mire el instante exacto en que un estudiante es “tragado” por un socavón

En las impactantes imágenes se observa cómo un hombre, que caminaba por la vereda, cae en un enorme agujero que se abrió a sus pies.

Charles Muñoz Flores

13/10/2025 12:06

Hombre cae en socavón en Manaos y es rescatado por motociclistas. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Manaos, Brasil

Escuchar esta nota

Un dramático suceso fue registrado en la ciudad brasileña de Manaos, cuando un hombre, que caminaba por una vereda, fue sorprendido por un socavón que se abrió repentinamente a sus pies.

El incidente, captado por una cámara de seguridad, muestra al peatón avanzando por la acera sin sospechar el peligro. De un momento a otro, el suelo cede y el joven cae en un enorme cráter.

Por suerte, la rápida intervención de dos motociclistas que pasaban por el lugar permitió que el hombre fuera rescatado sin sufrir lesiones. En las imágenes del video de 42 segundos se observa cómo uno de los motociclistas se acerca inmediatamente, ayuda al joven a salir del agujero y lo coloca en un lugar seguro.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD