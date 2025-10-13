[Imágenes sensibles] Mire el instante exacto en que un estudiante es “tragado” por un socavón

Un dramático suceso fue registrado en la ciudad brasileña de Manaos, cuando un hombre, que caminaba por una vereda, fue sorprendido por un socavón que se abrió repentinamente a sus pies.

El incidente, captado por una cámara de seguridad, muestra al peatón avanzando por la acera sin sospechar el peligro. De un momento a otro, el suelo cede y el joven cae en un enorme cráter.

Por suerte, la rápida intervención de dos motociclistas que pasaban por el lugar permitió que el hombre fuera rescatado sin sufrir lesiones. En las imágenes del video de 42 segundos se observa cómo uno de los motociclistas se acerca inmediatamente, ayuda al joven a salir del agujero y lo coloca en un lugar seguro.

A continuación, el video:

