TEMAS DE HOY:
Joven apuñalado accidente de tránsito

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Se puede cobrar el Juancito Pinto con carnet vencido? Educación responde

El pago del bono comenzó hoy en la ciudad capital, siguiendo un calendario de terminación de dígitos que se irá cumpliendo semana a semana.

Charles Muñoz Flores

13/10/2025 10:39

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Nelson Nery Alcócer, director de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, aclaró que para recibir el bono Juancito Pinto no es necesario el carnet del estudiante ni ningún otro documento adicional, como el RUDE (Registro Único de Estudiantes) o la cédula del menor. La medida busca desburocratizar el proceso y facilitar que las familias accedan al beneficio.

Según Alcócer, los requisitos indispensables para el cobro son:

  • Carnet de identidad vigente del padre, madre o tutor.
  • Fotocopia sencilla del mismo documento.

“El padre, madre o tutor debe apersonarse a la entidad financiera correspondiente, según la terminación de su dígito, y podrá recibir el beneficio de 200 bolivianos para su hijo”, explicó el director de la DDE, durante el acto de inauguración en una unidad educativa del Plan Tres Mil.

El pago del bono comenzó hoy en la ciudad capital, siguiendo un calendario de terminación de dígitos que se irá cumpliendo semana a semana. Para aquellos que no puedan cobrar en la fecha asignada, se habilitará una semana adicional en diciembre, garantizando que todos los estudiantes reciban el beneficio.

Actualmente, más de 11 entidades financieras están habilitadas para realizar los pagos, que beneficiarán a más de 677 mil estudiantes en todo el departamento. Los horarios de atención corresponden a los establecidos por cada banco, aunque algunas unidades educativas contarán con brigadas móviles para facilitar el proceso.

Alcócer reiteró el llamado a los padres y tutores: “Queremos que este beneficio llegue a todos, con el mínimo de trámites posible”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD