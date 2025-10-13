¿Se puede cobrar el Juancito Pinto con carnet vencido? Educación responde

Nelson Nery Alcócer, director de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, aclaró que para recibir el bono Juancito Pinto no es necesario el carnet del estudiante ni ningún otro documento adicional, como el RUDE (Registro Único de Estudiantes) o la cédula del menor. La medida busca desburocratizar el proceso y facilitar que las familias accedan al beneficio.

Según Alcócer, los requisitos indispensables para el cobro son:

Carnet de identidad vigente del padre, madre o tutor.

del padre, madre o tutor. Fotocopia sencilla del mismo documento.

“El padre, madre o tutor debe apersonarse a la entidad financiera correspondiente, según la terminación de su dígito, y podrá recibir el beneficio de 200 bolivianos para su hijo”, explicó el director de la DDE, durante el acto de inauguración en una unidad educativa del Plan Tres Mil.

El pago del bono comenzó hoy en la ciudad capital, siguiendo un calendario de terminación de dígitos que se irá cumpliendo semana a semana. Para aquellos que no puedan cobrar en la fecha asignada, se habilitará una semana adicional en diciembre, garantizando que todos los estudiantes reciban el beneficio.

Actualmente, más de 11 entidades financieras están habilitadas para realizar los pagos, que beneficiarán a más de 677 mil estudiantes en todo el departamento. Los horarios de atención corresponden a los establecidos por cada banco, aunque algunas unidades educativas contarán con brigadas móviles para facilitar el proceso.

Alcócer reiteró el llamado a los padres y tutores: “Queremos que este beneficio llegue a todos, con el mínimo de trámites posible”.

