Dan libertad con arraigo a la dueña de la rueda de la fortuna, que colapsó en la feria Alasita

La Justicia determinó el pasado sábado otorgar libertad con medidas cautelares a Verónica C., propietaria de la rueda de la fortuna que se desplomó el pasado 7 de octubre en la feria Alasita de Santa Cruz, dejando un saldo de diez personas heridas.

El fiscal Jhamir Funes informó que la mujer fue imputada por el delito de lesiones culposas y puesta ante un juez cautelar, quien decidió no disponer su detención preventiva, pero sí imponerle arraigo, la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y un garante solvente.

La autoridad jurisdiccional dispuso que la acusada no abandone el país mientras duren las investigaciones, según explicó el fiscal. Además, señaló que el proceso continúa abierto para establecer las causas exactas del colapso del juego mecánico.

El accidente ocurrió la noche del 7 de octubre, cuando una de las estructuras de la rueda panorámica cedió y varias cabinas se desplomaron con personas a bordo. El hecho causó momentos de pánico entre los asistentes y movilizó a equipos de emergencia y voluntarios que ayudaron a evacuar a los heridos.

Los diez lesionados fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos, donde recibieron atención. Ninguna de las víctimas perdió la vida, aunque varias sufrieron fracturas y contusiones.

