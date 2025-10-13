Dan libertad con arraigo a la dueña de la rueda de la fortuna, que colapsó en la feria Alasita

El fiscal asignado al caso informó que la mujer fue imputada por el delito de lesiones culposas. Además, señaló que el proceso continúa abierto para establecer las causas exactas del colapso de este juego mecánico.
13/10/2025 8:57
Escuchar esta nota
La Justicia determinó el pasado sábado otorgar libertad con medidas cautelares a Verónica C., propietaria de la rueda de la fortuna que se desplomó el pasado 7 de octubre en la feria Alasita de Santa Cruz, dejando un saldo de diez personas heridas.
El fiscal Jhamir Funes informó que la mujer fue imputada por el delito de lesiones culposas y puesta ante un juez cautelar, quien decidió no disponer su detención preventiva, pero sí imponerle arraigo, la obligación de presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y un garante solvente.
La autoridad jurisdiccional dispuso que la acusada no abandone el país mientras duren las investigaciones, según explicó el fiscal. Además, señaló que el proceso continúa abierto para establecer las causas exactas del colapso del juego mecánico.
Los diez lesionados fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos, donde recibieron atención. Ninguna de las víctimas perdió la vida, aunque varias sufrieron fracturas y contusiones.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00