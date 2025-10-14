“Salí y ya no estaba”: así le robaron la moto a una mujer mientras visitaba a un familiar en Santa Cruz

La inseguridad golpea nuevamente a la ciudad de Santa Cruz. Una mujer fue víctima del robo de su motocicleta, su herramienta de trabajo esencial, mientras visitaba a un familiar en la zona del Cuarto Anillo y Radial 10.

El lamentable suceso ocurrió en la calle número 2 de dicho barrio. La víctima relató que había estacionado su vehículo de dos ruedas afuera de un domicilio y lo dejó asegurado. "Ingresé al domicilio, dejé la moto afuera bloqueada, transcurrió el tiempo y para irme a mi domicilio, salgo y me percato que la moto no está", explicó la afectada.

Modus operandi en cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad de la calle captaron el momento exacto del robo, revelando la participación de, al menos, tres personas.

La propietaria detalló el accionar de los delincuentes: "En las cámaras se ve cómo pasan tres personas en una motocicleta, se estacionan en la esquina, porque ven que la luz del vecino está prendida y el vecino está en el balcón. Al ver que el vecino ingresa a su domicilio, viene una persona que estaba en la motocicleta, se va acercando a mi moto y ve que nadie lo está viendo y agarra y la mueve, entonces la motocicleta se da la vuelta y lo empuja".

En las imágenes se observa cómo los tres sujetos pasan en una motocicleta, se detienen a unos metros y uno de ellos desciende. Tras confirmar que la calle estaba libre, se acerca al vehículo de la víctima y se lo lleva empujándolo.

La motocicleta robada es su herramienta de trabajo

La propietaria de la moto hace un llamado desesperado a la población para obtener cualquier información que permita recuperar el vehículo, señalando que es fundamental para su sustento diario.

"Es una moto Navi color negro con amarillo, pero su color original, porque es solo pegatina, es amarillo enterita", agregó, proporcionando los detalles para su identificación.

