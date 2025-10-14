TEMAS DE HOY:
Joven armado conductor asfixiado violencia a menores

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! Nevada cubre La Cumbre en plena primavera y complica el tránsito

La carretera a los Yungas amaneció cubierta de nieve. Autoridades piden circular con precaución por baja visibilidad.

Jhovana Cahuasa

13/10/2025 21:02

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Aunque el calendario marca plena primavera, las bajas temperaturas y la nevada continúan afectando algunas regiones. En las últimas horas, una fuerte nevada cayó sobre La Cumbre, en la ruta que conecta La Paz con los Yungas, generando sorpresa entre los transportistas y ciudadanos que circulaban por el sector.

Videos enviados a Red Uno muestran la carretera completamente cubierta de nieve y la intensa caída registrada durante la jornada, lo que dificultó en momentos el tránsito vehicular en la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al transitar por esta vía, debido a la escasa visibilidad.

Pese a encontrarse en temporada de primavera, las condiciones climáticas adversas continúan presentes en las zonas altas del occidente del país, donde las temperaturas descienden considerablemente durante las noches y madrugadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD