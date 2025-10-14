Aunque el calendario marca plena primavera, las bajas temperaturas y la nevada continúan afectando algunas regiones. En las últimas horas, una fuerte nevada cayó sobre La Cumbre, en la ruta que conecta La Paz con los Yungas, generando sorpresa entre los transportistas y ciudadanos que circulaban por el sector.

Videos enviados a Red Uno muestran la carretera completamente cubierta de nieve y la intensa caída registrada durante la jornada, lo que dificultó en momentos el tránsito vehicular en la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al transitar por esta vía, debido a la escasa visibilidad.

Pese a encontrarse en temporada de primavera, las condiciones climáticas adversas continúan presentes en las zonas altas del occidente del país, donde las temperaturas descienden considerablemente durante las noches y madrugadas.

