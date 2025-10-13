¡Aliste su paraguas! Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en seis departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes que afectarán, durante esta semana, al norte y occidente de Bolivia.

“Tenemos una alerta por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes el día de hoy (lunes); sin embargo, las precipitaciones van a continuar, principalmente, estos días en el departamento de Beni, Pando y en la Cordillera Oriental, en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca”, informó el pronosticador del Senamhi, Diego Perales al canal estatal.

Durante la jornada de este lunes ya se registraron precipitaciones con tormentas eléctricas en el Trópico de Cochabamba, el sur de Beni y el norte paceño. Según Perales, se espera que las lluvias persistan durante las tardes en las zonas que atraviesan la Cordillera Oriental y que se extiendan hacia el norte del país durante la noche.

El Senamhi también reportó el ingreso de un frente frío que afectará el Chaco boliviano y el norte integrado de Santa Cruz, lo que podría generar un descenso temporal de las temperaturas y aumentar la nubosidad en el oriente.

