¡Aliste su paraguas! Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en seis departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un reporte este lunes. Aquí te contamos todos los detalles para que no te sorprenda el clima y tomes las precauciones necesarias esta semana en el norte y occidente de Bolivia.
13/10/2025 19:51
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes que afectarán, durante esta semana, al norte y occidente de Bolivia.
Durante la jornada de este lunes ya se registraron precipitaciones con tormentas eléctricas en el Trópico de Cochabamba, el sur de Beni y el norte paceño. Según Perales, se espera que las lluvias persistan durante las tardes en las zonas que atraviesan la Cordillera Oriental y que se extiendan hacia el norte del país durante la noche.
El Senamhi también reportó el ingreso de un frente frío que afectará el Chaco boliviano y el norte integrado de Santa Cruz, lo que podría generar un descenso temporal de las temperaturas y aumentar la nubosidad en el oriente.
