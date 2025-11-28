Fatal accidente en Patacamaya: conductor muere al volcar su camión, presumen que se durmió manejando

Un chofer perdió la vida la madrugada de este jueves luego de quedar atrapado entre los fierros de su propio camión, tras un vuelco registrado en la carretera La Paz–Oruro, a la altura de Patacamaya y cerca de la comunidad de Calamarca.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó que el vehículo se salió de la vía y terminó volcado mientras transportaba un alto cargamento de maples de huevo.

“Está en etapa de investigación y está por determinarse las circunstancias por las cuales habría ocurrido este hecho de tránsito”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor se habría quedado dormido, lo que provocó que el motorizado perdiera el control y volcara violentamente. El impacto dejó al chofer atricionado, sin posibilidad de salir, y falleció en el lugar.

El caso es investigado por la Dirección Departamental de Tránsito, que no descarta la existencia de falla humana como principal causa del accidente.

