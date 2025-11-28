TEMAS DE HOY:
Policial

Fatal accidente en Patacamaya: conductor muere al volcar su camión, presumen que se durmió manejando

El vehículo, que transportaba un cargamento de maples de huevo, se salió de la vía y volcó a pocos kilómetros de Patacamaya. La Policía investiga las causas, aunque se presume que el conductor se habría quedado dormido.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 22:29

Foto: Red Uno
La Paz

Un chofer perdió la vida la madrugada de este jueves luego de quedar atrapado entre los fierros de su propio camión, tras un vuelco registrado en la carretera La Paz–Oruro, a la altura de Patacamaya y cerca de la comunidad de Calamarca.

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó que el vehículo se salió de la vía y terminó volcado mientras transportaba un alto cargamento de maples de huevo.

“Está en etapa de investigación y está por determinarse las circunstancias por las cuales habría ocurrido este hecho de tránsito”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor se habría quedado dormido, lo que provocó que el motorizado perdiera el control y volcara violentamente. El impacto dejó al chofer atricionado, sin posibilidad de salir, y falleció en el lugar.

El caso es investigado por la Dirección Departamental de Tránsito, que no descarta la existencia de falla humana como principal causa del accidente.

 

