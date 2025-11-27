Pidió atrasar una entrevista laboral: la respuesta indignó a una postulante y se volvió viral

Conseguir trabajo no es fácil y, a veces, las entrevistas pueden convertirse en un verdadero laberinto. Eso fue lo que le pasó a Manuela, una joven que compartió en redes sociales el insólito intercambio que tuvo con el área de Recursos Humanos de una empresa cuando intentó reprogramar su entrevista laboral.

Todo comenzó cuando Manuela pidió atrasar el encuentro una hora.

“Hola, buenos días. Era para comunicarte que a las 14 se me complica, ¿podría ser a partir de las 15? ¿Hay algún problema con eso?”, escribió.

La respuesta la dejó helada:

“Hola, Agostina. No voy a poder en ese horario. Lo que podríamos hacer es programarla para la próxima semana o cuando volvamos a tener vacantes disponibles”.

Desconcertada, ella aclaró: “Hola, soy Manuela, no Agostina. Dale, podemos programarla para la semana que viene”. Pero la confusión continuó:

“Perdón, sí Agostina, lo pasamos para una próxima convocatoria”.

Ella insistió una vez más: “Manuela es mi nombre”.

La respuesta: un simple “Disculpas”.

Imagen captura RR.SS.

Lejos de terminar ahí, días después volvieron a contactar a la “postulante”:

“Hola Agostina, ¿cómo estás? ¿Seguís interesada en la propuesta? Podemos reprogramar la entrevista para mañana jueves 27/11 a las 14:30”.

Cansada de la situación, Manuela contestó sin vueltas:

“Tercera vez que te digo que no me llamo Agostina. Me parece muy poco profesional este trato. Ya no estoy interesada, gracias”.

Imagen captura RR.SS.

Desde la empresa intentaron justificarse:

“Discúlpanos Manuela, tuvimos un inconveniente con la agenda y tu número quedó agendado con otro nombre. Disculpas nuevamente. Saludos”.

Manuela publicó la captura del intercambio en su cuenta de X (ex Twitter) junto a la frase: “Una quiere conseguir laburo, pero posta está muy difícil”. El posteo explotó: superó los 12 mil ‘Me gusta’ y acumuló cientos de retuits.

Mira la programación en Red Uno Play