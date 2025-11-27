¡Los gritos alertaron a los vecinos!: capturan a un sujeto que intentó abusar de una niña en Santa Cruz

Un intento de abuso sexual contra una menor de 12 años fue frustrado la noche de este miércoles en el barrio Los Sauces, luego de que vecinos escucharan los gritos de auxilio de la víctima y salieran en su defensa, logrando retener al presunto agresor hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00, cuando la niña retornaba de una tienda y, según relató su padre, fue interceptada por un hombre que la amenazó con un arma blanca y la llevó hacia un lote baldío cubierto de maleza.

“Gracias a un vecino que escuchó los gritos de mi hija se pudo evitar algo peor. Él alertó a otros vecinos que salieron y lograron detener al sujeto”, expresó el padre, visiblemente afectado. Indicó también que la menor presenta lesiones en el brazo y se encuentra en estado de shock.

Testigos señalaron que, al ser retenido, el presunto agresor argumentó estar bajo efectos del alcohol, situación que no evitó su aprehensión.

“Pedimos que se haga justicia y que esta persona no sea liberada. Si ya lo intentó una vez, puede volver a hacerlo”, manifestó uno de los vecinos que participó en la captura.

El presidente del barrio Los Sauces, Luis Vargas, expresó su preocupación por las zonas enmontadas y la falta de mantenimiento en canales y áreas verdes, que —según dijo— se han convertido en espacios propicios para hechos delictivos.

“Pedimos a la Alcaldía y a la Subalcaldía del Distrito 6 que realicen limpieza y mantenimiento. Los vecinos hacemos lo que podemos, pero no es suficiente”, señaló.

El presunto agresor se encuentra en calidad de aprehendido y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas, acusado del delito de abuso sexual en grado de tentativa contra una niña, niño o adolescente.

Mira la programación en Red Uno Play