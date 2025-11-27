Asesinato de Remberto López: Investigan el ingreso del arma a Palmasola

Remberto López fue ejecutado de un disparo en la cabeza dentro del penal de Palmasola, hecho que ha encendido las alertas sobre la seguridad en los recintos penitenciarios. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se vulneraron las medidas de control para ingresar un arma dentro del penal.

El director regional de Régimen Penitenciario, Fernando Camacho, indicó: “Lo que más nos preocupa es la forma en que ha entrado un arma de fuego al interior del penal. Estamos revisando nuestras medidas de seguridad para superar las deficiencias detectadas”.

El autor material del ataque, Kaike Lima Silva, ciudadano brasileño presuntamente vinculado al grupo criminal Comando Vermelho, habría tenido el arma en su poder durante varios meses.

Camacho explicó que “se presume que ha podido entrar en partes y que la han armado dentro del penal”. Lima Silva estaba sentenciado a 30 años de prisión por asesinato y evasión, y había solicitado su traslado a otro recinto.

Sobre la dificultad para controlar el ingreso de armas, Camacho destacó: “Aproximadamente mil personas entran de visita por cada día al penal de Palmasola. La revisión y el escaneo de todas estas personas es extremadamente difícil, además no contamos con todo el personal para escanear simultáneamente a varias personas”.

El segundo implicado, también ciudadano brasileño, permanece detenido por presuntamente facilitar el arma, aunque no se detalló su condena.

Camacho concluyó: “Luego de una investigación exhaustiva, se determinará el nexo de estas personas con grupos criminales y se reforzará la seguridad para prevenir hechos similares en el futuro”.

