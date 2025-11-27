¡Atención! Paro confirmado: hospitales y centros de salud sin atención este jueves

Los hospitales de Santa Cruz amanecerán mañana jueves sin atención debido a un paro de 24 horas convocado por las principales federaciones de trabajadores y profesionales de salud.

El Hospital San Juan de Dios ya muestra letreros informativos anunciando la medida, que se llevará a cabo en centros de primer nivel, así como en hospitales de segundo y tercer nivel.

La protesta surge como resultado de demandas de los trabajadores, que incluyen el pago de retroactivos, sueldos, subsidios y otros beneficios pendientes. Las exigencias están dirigidas tanto a la Alcaldía como a la Gobernación de Santa Cruz.

Los dirigentes de las federaciones anunciaron que se reunirán nuevamente el viernes 28 de noviembre, un día después del paro, para evaluar posibles medidas adicionales si sus demandas no son atendidas.

