TEMAS DE HOY:
brasileños desaparecidos Remberto López

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención! Paro confirmado: hospitales y centros de salud sin atención este jueves

La medida, que afectará a todos los niveles de atención, busca exigir el pago de sueldos, retroactivos y subsidios adeudados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/11/2025 22:23

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los hospitales de Santa Cruz amanecerán mañana jueves sin atención debido a un paro de 24 horas convocado por las principales federaciones de trabajadores y profesionales de salud.

El Hospital San Juan de Dios ya muestra letreros informativos anunciando la medida, que se llevará a cabo en centros de primer nivel, así como en hospitales de segundo y tercer nivel.

La protesta surge como resultado de demandas de los trabajadores, que incluyen el pago de retroactivos, sueldos, subsidios y otros beneficios pendientes. Las exigencias están dirigidas tanto a la Alcaldía como a la Gobernación de Santa Cruz.

Los dirigentes de las federaciones anunciaron que se reunirán nuevamente el viernes 28 de noviembre, un día después del paro, para evaluar posibles medidas adicionales si sus demandas no son atendidas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD