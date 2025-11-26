TEMAS DE HOY:
¡Caída épica! Brock Lesnar, el temible 'Bestia' de la WWE, se resbala en vivo (VIDEO)

Lejos de desanimarse, el 10 veces campeón de la WWE transformó su aparatosa caída en parte del espectáculo.

Ligia Portillo

26/11/2025 10:45

¡Caída épica! Brock Lesnar, el temible 'Bestia' de la WWE, se resbala en vivo (VIDEO) Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

En un giro inesperado durante un reciente episodio de Monday Night Raw, Brock Lesnar, la imponente superestrella de la WWE, mostró que incluso los más temidos pueden tener un momento humano y cómico.

Mientras avanzaba por la rampa para unirse a Logan Paul, Drew McIntyre, Bronson Reed y Bron Breakker, Lesnar levantó la pierna izquierda en su clásica entrada pero el destino tenía otros planes: perdió el equilibrio y terminó en el suelo.

 

Lejos de desanimarse, el 10 veces campeón de la WWE transformó su aparatosa caída en parte del espectáculo. Con una voltereta improvisada y una sonrisa desafiante, se reincorporó y continuó su camino hacia el ring, provocando aplausos y carcajadas del público presente.

El resbalón de Lesnar no tardó en volverse viral, recordando que hasta los más dominantes pueden protagonizar momentos tan humanos como divertidos, sin perder ni un ápice de su carisma y presencia escénica.

Mira el video:

 

