Modo “no me ves”: el plan de unos mapaches para pasar desapercibidos (VIDEO)

En el clip se escucha a los miembros de la familia conteniendo la risa mientras comentan la escena, “creo que piensan que no los vemos”.

Ligia Portillo

25/11/2025 12:06

Modo “no me ves”: el plan de unos mapaches para pasar desapercibidos (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Una familia estadounidense vivió un momento tan insólito como hilarante cuando, tras escuchar ruidos extraños en el garaje de su casa, decidió investigar y se encontró con un pequeño escuadrón de mapaches en plena “misión secreta”.

Al verse descubiertos, los intrusos peludos recurrieron a su mejor estrategia de camuflaje: quedarse absolutamente inmóviles. Sí, como si el tiempo se hubiera detenido, los mapaches permanecieron congelados, convencidos de que, si no se movían, la humana presencia no los notaría.

En el video —que ya circula con fuerza en redes sociales— se escucha a los miembros de la familia conteniendo la risa mientras comentan la escena. “Creo que piensan que no los vemos”, dice uno de ellos, mientras los “bandidos” de antifaz natural posan como estatuas, quietos, dignos y completamente comprometidos con su plan maestro.

La escena, digna de una comedia animal, ha desatado ternura y carcajadas entre los usuarios, que celebran la ocurrencia de estos mapaches que, claramente, merecen un premio a la actuación del año.

Porque sí: en el reino animal, el modo sigilo está más activo que nunca.

