A paso firme: Distribuidor de la avenida Perú con B. Galindo tiene un 95% de avance

25/11/2025 11:39
El distribuidor de la avenida Perú con Blanco Galindo registra un 95% de avance, y se proyecta su entrega para diciembre, lo que mejorará significativamente la fluidez del parque automotor en la zona.
“Estamos en las obras finales, apretando a la empresa para cumplir con los plazos establecidos. La intención del señor alcalde es entregar en diciembre. Según nuestro seguimiento diario, el trabajo se está desarrollando conforme a lo previsto”, indicó Gustavo Navia, secretario de Infraestructura de la GAMC.
Durante los próximos días se instalarán las áreas verdes y el fin de semana se realizarán las pruebas de carga para garantizar la seguridad y funcionalidad del distribuidor.
Navia también destacó que la Alcaldía complementará la obra con trabajos adicionales en vías de acceso, alumbrado público y señalización, fundamentales para el correcto funcionamiento del distribuidor.
Se trata de una obra estratégica que beneficiará directamente al tránsito de más de 400 mil vehículos por hora, reduciendo los congestionamientos y mejorando la movilidad en uno de los puntos más críticos de la ciudad.
