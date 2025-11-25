A paso firme: Distribuidor de la avenida Perú con B. Galindo tiene un 95% de avance

El distribuidor de la avenida Perú con Blanco Galindo registra un 95% de avance, y se proyecta su entrega para diciembre, lo que mejorará significativamente la fluidez del parque automotor en la zona.

“Estamos en las obras finales, apretando a la empresa para cumplir con los plazos establecidos. La intención del señor alcalde es entregar en diciembre. Según nuestro seguimiento diario, el trabajo se está desarrollando conforme a lo previsto”, indicó Gustavo Navia, secretario de Infraestructura de la GAMC.

Durante los próximos días se instalarán las áreas verdes y el fin de semana se realizarán las pruebas de carga para garantizar la seguridad y funcionalidad del distribuidor.

Navia también destacó que la Alcaldía complementará la obra con trabajos adicionales en vías de acceso, alumbrado público y señalización, fundamentales para el correcto funcionamiento del distribuidor.

Se trata de una obra estratégica que beneficiará directamente al tránsito de más de 400 mil vehículos por hora, reduciendo los congestionamientos y mejorando la movilidad en uno de los puntos más críticos de la ciudad.

