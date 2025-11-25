Cochabamba ya se viste de Navidad. Este martes continúan los trabajos para instalar el árbol navideño más grande de Bolivia a los pies del Cristo de la Concordia en el cerro San Pedro, marcando el inicio de la temporada más esperada del año.

Con 40 metros de altura y alrededor de 2 millones de foquitos, el árbol busca convertirse en el epicentro de la alegría y la unión familiar. El jefe de Alumbrado Público explicó que un equipo de 24 personas se encargará de velar por la seguridad y el correcto montaje de la estructura, que se prevé estará lista para el primero de diciembre, fecha que el alcalde Manfred Reyes Villa ha señalado como objetivo para el encendido oficial.

“No solo queremos brindar un espectáculo visual, sino también un espacio seguro para que las familias puedan disfrutar, tomarse fotos y vivir el espíritu navideño”, señaló el funcionario.

Cochabamba vive la Navidad: Arman el árbol más grande del país y Emavra última con adornos. Foto: Red Uno

El alumbrado navideño no se limitará al Cristo de la Concordia. Plazas y avenidas principales de la ciudad, como la Plaza Colón, El Prado, Avenida Simón López, Libertador, Bolívar, la rotonda de Cala Cala y Avenida de Suecia, ya lucen decoradas, garantizando un recorrido lleno de luces y colores por toda Cochabamba.

Además, en Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) se trabaja en la creación de adornos navideños hechos con material reciclado, como venados, búhos, conejos y otros animales, fruto de la creatividad del equipo local.

“Cada año innovamos y tratamos de mostrar algo nuevo. La gente disfruta, los turistas se llevan fotos y recuerdos, y nos motiva a seguir adelante”, comenta Jimmy, responsable de los adornos.

Los cochabambinos están invitados a disfrutar de estas instalaciones, cuidar los adornos y sumergirse en la magia de la Navidad que ya empieza a brillar en toda la ciudad.

