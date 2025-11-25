“¡Mi hijo está muerto, no!": el desgarrador grito de un padre tras una disputa vial (VIDEO)

La ciudad de Henderson, en Nevada (EE.UU.), quedó conmocionada por una tragedia que ha generado indignación y profundo dolor, un niño de 11 años fue asesinado a tiros en plena vía pública durante un altercado de tráfico. El presunto autor, Tyler Matthew Johns, de 22 años, fue arrestado y enfrenta graves cargos por el crimen.

El hecho, ocurrido la mañana del 14 de noviembre, quedó registrado en la cámara corporal de un oficial, material que fue difundido por el Departamento de Policía de Henderson. En el video se observa el desgarrador momento en que el padre rompe en llanto al enterarse de que su hijo no sobrevivió.

“Mi hijo está muerto, iba a la escuela, y le disparó”, gritaba desesperado el padre del niño de 11 años, mientras pedía ayuda a la policía. Todo ocurrió en medio de una discusión vial, en plena carretera.

La víctima, Brandon Dominguez-Chavarria, viajaba en el asiento trasero de una camioneta conducida por su padrastro, Valente Ayala, camino a la escuela, cuando una discusión vial terminó en tragedia. Según el informe policial, la tensión entre Ayala y Johns escaló rápidamente de gritos a violencia armada.

De acuerdo con la investigación, Johns sacó un arma y disparó un único proyectil contra la camioneta en movimiento. La bala atravesó una ventana e impactó directamente en Brandon, el pasajero más indefenso del vehículo. Ayala detuvo de inmediato la marcha y pidió auxilio. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió a las heridas.

“Perdimos una vida que no teníamos por qué perder”, lamentó el jefe policial Reggie Rader, subrayando el impacto que la violencia impulsiva tiene en toda la comunidad.

Tras el ataque, Johns se entregó voluntariamente, colocándose en posición de arresto sin resistencia. Fue imputado por homicidio abierto y descarga de un arma de fuego contra un vehículo ocupado.

Durante su declaración, el detenido admitió haber disparado “de manera espontánea”, aunque intentó justificar su acción asegurando que “no sabía que había un niño” en el asiento trasero. El padrastro, en cambio, relató que cree que el disparo estaba dirigido hacia él y remarcó que no portaba ningún arma, reforzando que el ataque fue completamente injustificado.

La muerte de Brandon ha provocado una ola de indignación en Henderson, donde vecinos y autoridades demandan justicia y cuestionan cómo una discusión vial puede escalar hasta arrebatar la vida de un niño.

