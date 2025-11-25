Alerta naranja en Cochabamba pronostican crecidas y posibles desbordes de ríos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una Alerta Naranja Hidrológica para todo el departamento, ante el incremento brusco en los niveles de ríos y las persistentes precipitaciones que continuarán en los siguientes días.

El meteorólogo Erick Sosa informó que la alerta estará vigente hasta el 25 de noviembre, aunque podría extenderse si las condiciones atmosféricas e hidrológicas lo requieren. “Seguimos con alerta hidrológica, pero esta vez es para todo el departamento. Vamos a tener una elevación brusca de niveles, es decir, una alerta de coloración naranja que está vigente hasta el día 25. Si las condiciones así lo definen, esta alerta puede tener un alargue temporal”, explicó.

Las precipitaciones continuarán en todas las regiones, en la zona andina con láminas entre 4 y 9 mm hasta el jueves. En los valles, lluvias entre 3 y 11 mm. Finalmente en el Trópico, tendrán precipitaciones superiores a 20 mm.

Según Sosa, la intensidad de la lluvia se mantiene “dentro de la normalidad”, excepto en el trópico, que alcanzará los 20 mm. “Hemos tenido un día de precipitación de 60 mm la semana pasada; ahora ha mitigado un poco”, añadió.

El Senamhi advierte ascensos repentinos y progresivos, con posibilidad de desbordes en las cuencas de los ríos: Yapacaní, San Julián, Mamoré, Grande, Machupo, Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni.

Las poblaciones más vulnerables, según el informe, son:

Cuenca Alta del Río Mamoré – Cochabamba

Río Eterazama: posibles desbordes en Eterazama y alrededores.

Río Chipiriri: alerta para Puerto San Francisco.

Río Isiboro: riesgo para San Miguel de Isiboro, San Cristóbal.

Río Venticuatro: ascensos que podrían afectar a poblaciones vecinas.

Río Mizque: riesgo de desbordes en Mizque, Pojo y comunidades cercanas.

Río Siches: amenaza para Cliza, Arani, Villa Rivero, Punata.

Río Taquiña: riesgo en Tiquipaya y zonas aledañas.

Río Rocha: ascensos que pueden afectar a Cochabamba ciudad, Tiraque, Sacaba.

Río Chapare: posibles desbordes en Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare.

Río Ichilo: riesgo para Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo.

Río Chimoré: posible afectación a Chimoré y comunidades cercanas.

Río Ivirgarzama y Magareño: riesgo de crecidas repentinas con desbordes en Ivirgarzama y alrededores.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, evitar cruzar ríos con niveles elevados y extremar medidas de seguridad en zonas ribereñas, especialmente en el trópico, donde los ascensos podrían ser más bruscos.

La alerta se mantiene activa y su vigencia podría ampliarse si las lluvias persisten con la misma intensidad.

