¡Macabro! Asesino de Estelita arrastró su cadáver en una maleta durante 3 kilómetros

La Policía reveló estremecedores detalles sobre el feminicidio de Estelita Rodríguez Vargas, la joven enfermera de 29 años cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre entre arbustos de la avenida Petrolera, a la altura de la Facultad de Agronomía. Las nuevas investigaciones confirmaron que Estelita fue asesinada dentro de su vivienda en Villa Pagador, y posteriormente su cuerpo fue trasladado en una maleta por varios kilómetros antes de ser abandonado.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el feminicidio ocurrió dentro de la habitación que la joven alquilaba en la vivienda de dos hermanos, quienes hoy están detenidos. Estelita fue agredida, vejada sexualmente y estrangulada.

Cámaras registraron el 'macabro' recorrido

Las cámaras de vigilancia permitieron reconstruir el recorrido del asesino. La madrugada del 31 de octubre a las 02:23 a.m., un hombre sale de la vivienda cargando una maleta. Antes de que el cuerpo sin vida fuera llevado, uno de los hermanos revisa las calles, identifica dónde no hay cámaras y avanza buscando evitar ser grabado.

Posteriormente, sale el feminicida y recorre aproximadamente 3 kilómetros a pie, arrastrando y levantando la maleta que contenía el cadáver. Luego aborda un taxi, con el propósito de alejar el cuerpo lo más posible del lugar del crimen. Finalmente, abandona la maleta cerca de la Facultad de Agronomía, donde Estelita fue hallada horas después.

Un vecino de la zona donde vivía Estelita denunció que Villa Pagador es un barrio inseguro, donde además habría venta de droga y constante presencia de personas peligrosas. “Pedimos presencia policial, este lugar es muy inseguro”, sostuvo.

Tras 23 días de investigación, la Policía logró identificar a los presuntos autores: dos hermanos de 40 y 37 años, quienes eran los dueños de la vivienda donde Estelita alquilaba una habitación. Una cámara clave captó a uno de ellos saliendo de la casa con la maleta a las 02:24 de la madrugada, momento en el que trasladaba el cuerpo sin vida de la víctima.

Ambos fueron aprehendidos y enviados a diferentes cárceles con detención preventiva: Jhon J. M. A. (40), enviado al penal de El Abra. Gregorio B. M. A. (37) enviado al penal de San Sebastián varones.

