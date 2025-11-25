Terminal de Buses de Cochabamba en Albarrancho, iniciaría operaciones en abril del 2026

La nueva Terminal Interdepartamental de Buses de Cochabamba, ubicada en la zona sur de Albarrancho, ya registra un 90% de avance en su construcción y promete transformar por completo la experiencia de viaje en el departamento.

El proyecto, impulsado por empresas privadas, contará con tecnología de punta, diseño moderno y servicios integrales para los pasajeros. Así lo detalló Jaime Veizaga, empresario y parte de las compañías constructoras, quien aseguró que la terminal será “un orgullo para Cochabamba” y una de las más avanzadas de Sudamérica.

Entre las innovaciones, la terminal incluirá cámaras con reconocimiento facial, venta de pasajes vía celular y fibra óptica en toda la instalación, así como sistemas de control de tráfico y seguridad para menores. Además, conectará directamente con el aeropuerto Jorge Wilstermann y el Tren Metropolitano, creando un hub de transporte único en el país.

La capacidad del recinto permitirá 120 carriles para buses, junto con áreas de pre-espera para 80 unidades, evitando colas y agilizando la movilidad. También se incorporarán servicios como recepción de encomiendas, parqueos amplios y bodegas modernas, asegurando que todos los servicios de la antigua terminal de Ayacucho se mantengan y se modernicen.

El diseño arquitectónico estuvo a cargo del reconocido Hans Kening, en colaboración con profesionales locales, mientras que la ejecución corrió por cuenta de Terrapuerto Bolivia. Veizaga destacó que el proyecto no escatimó recursos y que la terminal será un verdadero polo de desarrollo, con centros comerciales, hotelería de primer nivel y surtidores, generando actividad económica en toda la zona sur de la ciudad.

La construcción concluirá en la primera quincena de enero, con un inicio de operaciones previsto para abril del 2026, aprovechando la temporada baja para la transición desde la terminal antigua. Sobre el futuro de la vieja terminal de la avenida Ayacucho, se planea transformarla en un centro comercial y financiero, con más de 1.400 casetas y parqueos para 500 vehículos, revitalizando ese sector de la ciudad.

Los accesos y la conectividad también fueron priorizados, con obras como la Costanera del Sur y nuevos emisarios que garantizan una experiencia segura y eficiente para los viajeros.

“La mayor discapacidad que uno tiene es el miedo, y hemos superado obstáculos para llevar adelante esta obra”, concluyó Veizaga, destacando que Cochabamba está a punto de estrenar una terminal de buses que combina innovación, seguridad y modernidad, marcando un antes y un después en la movilidad urbana del departamento.

