Quillacollo: Adolescente queda embarazada tras ser abusada por su primo desde los 6 años

Un caso de abuso sexual ha conmocionado a la comunidad de Quillacollo en Cochabamba. Una adolescente de 14 años fue víctima de violación por parte de su primo de 34 años, quien la agredía desde que tenía 6 años. Como consecuencia, la menor está embarazada de seis semanas.

Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Quillacollo, Jhonny Coca, el agresor vivía en la misma casa que la víctima. Tras la denuncia, la Fiscalía actuó de inmediato y el acusado fue enviado a detención preventiva en la cárcel de San Pablo de Quillacollo.

“En el municipio de Quillacollo, específicamente en la avenida Martín Cárdenas, una menor de 14 años habría sido objeto de abusos en reiteradas oportunidades desde sus 6 años, a cuya consecuencia la menor se encuentra con un embarazo de 6 semanas y 6 días. El agresor sería estudiante de la carrera de mecánica automotriz”, dio a conocer Coca.

La Felcv indicó que la menor recibe atención médica y psicológica mientras continúa el proceso judicial.

