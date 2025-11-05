Exdirector de Seguridad Ciudadana de Quillacollo es detenido por abusar a una adolescente de 17 años

Una adolescente de 17 años fue víctima de violación dentro de su domicilio luego de asistir a una fiesta de Halloween la noche del 1 de noviembre. El presunto agresor es Luis E. C. G., de 50 años, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Quillacollo.

Según el coronel Vanderley Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la menor llamó a sus padres para que la retiraran del local tras la intervención de la Intendencia Municipal y la Policía. Sin embargo, cuando llegaron, la joven ya no estaba en la fiesta y se encontraba en su domicilio acompañada por el exfuncionario, quien la habría abusado sexualmente.

Tras la denuncia, Luis E. C. G. fue arrestado de inmediato y presentado ante el Ministerio Público. Durante la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó su detención preventiva por seis meses en la cárcel de El Abra mientras avanzan las investigaciones.

La Alcaldía de Quillacollo confirmó la destitución inmediata del funcionario. Mario Rojas, asesor legal del municipio, afirmó: “Una vez enterados de este hecho trágico, el alcalde Héctor Cartagena ordenó la detención del funcionario para precautelar la integridad física y psicológica de los adolescentes. Como municipio, se exigirá que este proceso siga su curso y se aplique todo el rigor de la ley”.

