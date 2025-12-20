El plazo para el pago de aguinaldo se vence este sábado; quienes incumplan deberán pagar el doble

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social estableció que hoy, sábado 20 de diciembre, se cumple el plazo máximo e impostergable para que las empresas e instituciones del sector privado hagan efectivo el pago del Aguinaldo de Navidad de la gestión 2025.

De acuerdo con el Instructivo ministerial, los empleadores que incumplan con esta obligación legal hasta el cierre de la jornada de hoy estarán sujetos a severas sanciones, destacando el pago doble del beneficio en favor del trabajador, además de multas adicionales por infracción a leyes sociales.

Detalles clave para los beneficiarios

El instructivo aclara puntos fundamentales sobre quiénes deben recibir este pago y bajo qué condiciones:

Requisitos de permanencia: Tienen derecho al aguinaldo los empleados que hayan trabajado al menos tres meses ininterrumpidos en la gestión, y los obreros con un mínimo de un mes calendario.

Base de cálculo: Se promedia el total ganado de los últimos tres meses (o los últimos tres antes de la extinción de la relación laboral). Este monto incluye el sueldo básico, bonos de antigüedad, comisiones, horas extra y cualquier remuneración permanente.

Prohibiciones: El aguinaldo debe pagarse íntegramente en dinero; está terminantemente prohibido el pago en especie. Asimismo, el monto no puede ser objeto de descuentos, impuestos, embargos ni renuncias.

Sector Público y presentación de planillas

Mientras que para el sector privado el plazo culmina hoy, el sector público tuvo como fecha límite el día de ayer, viernes 19 de diciembre, debido a que el 20 recae en un día no hábil administrativo.

Tras realizar el pago, todos los empleadores (públicos y privados) tienen una segunda obligación: presentar las planillas de pago del aguinaldo a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT). El plazo para este trámite vence impostergablemente el martes 30 de diciembre de 2025.

El Ministerio de Trabajo, a través de sus Jefaturas Departamentales y Regionales, iniciará las inspecciones y controles pertinentes a partir del próximo lunes para garantizar que el derecho de las y los trabajadores haya sido respetado, informaron fuentes de la cartera de Estado.

Mira la programación en Red Uno Play