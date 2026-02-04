Evaluación técnica de la UMSA a calidad de combustibles fue suspendida en 2024 por YPFB

La suspensión de las evaluaciones técnicas de control de calidad del combustible por parte de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fueron suspendidas desde noviembre de la gestión 2024, por el entonces gobierno de Luis Arce, así lo reveló el ingeniero Jaime Sánchez, director de la carrera de Ingeniería Mecánica.

Los análisis de laboratorio conjuntos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) permitían verificar las propiedades físico-químicas del combustible.

“Lo que se verifica normalmente son calidades en lo que se refiere a las propiedades físico-químicas. Eso se puede verificar mediante laboratorios que existen y que hemos venido utilizando en la Universidad Mayor de San Andrés; sin embargo, desde el anteaño pasado, en noviembre, no hemos vuelto a hacerlo más, porque Yacimientos decidió suspender los trabajos conjuntos que veníamos haciendo”, explicó.

El especialista remarcó que esta suspensión coincide con los reportes sobre contaminación física del combustible, evidenciada por la presencia de residuos sólidos.

Sánchez enfatizó que la calidad del combustible no solo debe verificarse en laboratorio, sino a lo largo de toda la cadena de custodia, desde su ingreso por puerto hasta su despacho final en surtidores.

“El combustible debe ser vigilado en toda su cadena de custodia, para asegurar que la calidad no ha sido alterada durante la logística: el puerto, las tuberías, los camiones cisterna, los tanques, los depósitos de Yacimientos y finalmente los surtidores”, sostuvo.

Asimismo, indicó que esta tarea no es exclusiva de YPFB, sino también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Respecto al procedimiento formal de control, el ingeniero explicó que hasta antes de la suspensión de las pruebas, cada lote contaba con trazabilidad, lo que permitía identificar su origen y destino.

“En cada lote había trazabilidad, es decir, cada lote que se despachaba tenía su registro de origen, los ensayos de laboratorio que mostraban la calidad del producto y se podía rastrear hacia dónde había ido, qué camión y a qué destino”, detalló, aunque aclaró que desconoce si ese sistema continúa funcionando tras la suspensión de los controles técnicos.

Desde el sector del transporte, los choferes se declararon en estado de emergencia, denunciando daños en motores e inyectores.

