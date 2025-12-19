Gobierno: Nuevos precios del combustible garantizan el suministro los 365 días del año

Tras una intensa reunión entre la Alcaldía, el Gobierno central y la dirigencia del transporte, el alcalde Jhonny Fernández fue tajante: el precio del pasaje en la ciudad se mantiene en Bs 2,30. La autoridad recordó que no existe ninguna modificación a la normativa vigente, por lo que cualquier cobro excedente es ilegal.

La reunión buscaba desactivar el paro que este viernes dejó a miles de cruceños a pie. Mientras los transportistas exigen "actualizar" las tarifas debido al fin de la subvención a los combustibles, el Gobierno, a través del viceministro Ernesto Justiniano, defendió la medida asegurando que ahora el suministro de diésel y gasolina está garantizado los 365 días del año.

“De qué servía tener precios bajos si no había combustibles. Se ha entendido este tema (por parte de la dirigencia)”, declaró Justiniano, señalando que el nuevo esquema acaba con la corrupción y el contrabando que generaban la escasez.

Ante la paralización del servicio que perjudicó a los trabajadores este viernes, la Alcaldía cruceña lanzó una advertencia directa: si el transporte urbano no retoma sus actividades en un plazo máximo de 72 horas, se procederá a aplicar multas y sanciones administrativas a las líneas infractoras.

Por su parte, los dirigentes del transporte indicaron que bajarán la información recibida a sus bases antes de tomar una decisión definitiva sobre si levantan las medidas de presión o insisten en el incremento.

Tarde clave

La agenda de negociaciones no termina. Para la tarde de este viernes, las autoridades tienen previsto un encuentro con las Juntas Vecinales de Santa Cruz, quienes ya han manifestado su rechazo rotundo a cualquier intento de subida en el costo del transporte público.

Mira la programación en Red Uno Play