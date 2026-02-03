Mototaxista relata cómo delincuentes le arrebataron su moto para cometer atracos en Cotoca

Un mototaxista denunció ante el Ministerio Público del municipio de Cotoca que fue víctima de un atraco y que su motocicleta, herramienta con la que se gana la vida diariamente, fue utilizada por los mismos delincuentes para cometer un doble asalto a surtidores de la zona.

Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió cuando trasladaba a dos sujetos como pasajeros. Al llegar a un punto de difícil acceso, el mototaxista decidió detenerse, momento en el que fue reducido violentamente por los antisociales.

“Lo llevé y llegué a un punto donde no había acceso para pasar y le dije que aquí nomás lo dejo, no puedo pasar, está feo. Ahí fue donde me atracaron, me quitaron la moto”, relató el afectado.

De acuerdo con su testimonio, uno de los sujetos lo sujetó de los brazos mientras el otro descendió del vehículo y lo apuntó con un arma de fuego, obligándolo a bajarse de la motocicleta.

“El que iba al medio me agarró de los brazos y me redujeron. El otro se bajó directo, vino a apuntarme con el arma y me dijo que me baje de la moto”, agregó.

Posteriormente, los delincuentes huyeron del lugar con el motorizado. La víctima aseguró que uno de ellos, de contextura robusta, conducía la motocicleta, mientras que el otro, de contextura delgada, lo acompañaba.

Horas después, el mototaxista reconoció su vehículo en videos relacionados con el atraco a dos surtidores del municipio, confirmando que se trataba de la misma motocicleta y de los mismos autores.

“Lo reconozco, se me ha mostrado video y es la misma moto. Son los mismos que me atracaron. Es mi herramienta de trabajo, todos los días trabajo en eso”, expresó con preocupación.

El afectado formalizó la denuncia en la Fiscalía de Cotoca, donde se inició una investigación para identificar y capturar a los responsables del hecho delictivo, así como para recuperar el motorizado robado.

