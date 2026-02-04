Alertas mecánicas: cómo identificar fallas en tu vehículo por mal combustible

El uso de combustible de mala calidad está generando una serie de daños en los vehículos y un aumento sostenido en las visitas a talleres mecánicos, de acuerdo a expertos del sector.

En las últimas dos semanas, la demanda por fallas relacionadas con inyectores, sensores y acumulación de carbonilla se incrementó de forma notoria.

El técnico mecánico y propietario del taller D Cars, Danilo Pardo, explicó que los primeros signos se perciben casi de inmediato. “El conductor nota que el gasto de gasolina aumenta, el vehículo pierde fuerza y aparecen los jaloneos. Con el pasar de los días, el problema se agrava”, señaló.

De acuerdo con el especialista, uno de los principales daños se produce en los inyectores, piezas que cuentan con orificios muy pequeños por donde se pulveriza la gasolina. Cuando el combustible contiene sedimentos, estos orificios se tapan, lo que impide una correcta pulverización y provoca fallas en el motor, incluso cuando el vehículo no está acelerando.

Además, Pardo puntualizó que la mala calidad del combustible genera carbonilla, un residuo que se acumula en la cámara de combustión y otros componentes del sistema.

“Estos residuos se van quedando como pequeñas incrustaciones que causan una molestia grave y afectan el funcionamiento general del motor”, dijo.

El técnico mecánico mencionó que impacto económico también es considerable debido a que limpieza profunda de inyectores puede costar alrededor de 1.500 bolivianos en vehículos de gama media y alta.

En muchos casos, remarcó que el problema no se soluciona solo con mantenimiento y es necesario reemplazar piezas.

“Un inyector para un vehículo americano puede costar unos 200 dólares, y se requieren al menos cuatro por automóvil; en algunos modelos, hasta seis”, detalló el experto.

El problema, según el técnico, se viene arrastrando desde hace aproximadamente un año, aunque en las últimas semanas se ha intensificado.

Como medida paliativa, recomendó el uso de aditivos y limpiadores de inyectores. “Los aditivos pueden ayudar de manera temporal, sobre todo en inyectores más sencillos. Lo ideal es usar mejoradores de combustible en cada carga y limpiadores de inyectores cada seis meses, dependiendo de los resultados”, concluyó, aunque advirtió que mientras persista la mala calidad del combustible, los daños continuarán.



