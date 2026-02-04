“No llega ni al 50%”: productores cuestionan volumen autorizado para exportación de soya

El Gobierno autorizó la exportación de cerca de 880 mil toneladas de grano de soya, una decisión que fue recibida con observaciones por parte de los pequeños productores del oriente del país, quienes aseguran que la medida no responde plenamente a las necesidades del sector productivo.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente, Demetrio Perez, expresó su preocupación por el volumen autorizado. “Nos preocupa la cantidad, porque no es todavía ni el 50% de la producción lo que está permitido para exportar libremente”, afirmó.

El dirigente recordó que el sector agropecuario viene solicitando desde hace más de dos décadas una liberación total de las exportaciones.

“Ya son más de 20 años pidiendo una liberación plena de las exportaciones y hoy seguimos con la misma política que se ha tenido en gobiernos anteriores”, señaló.

Según explicó, esta situación limita la capacidad de los productores para negociar precios justos con la industria.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de valor agregado en las exportaciones. “Bolivia debe exportar marcas, no solo materia prima, sobre todo al mercado andino, donde no existe un aceite de industria boliviana ni en Perú ni en Ecuador”, manifestó.

También observó que continúan los controles sobre las exportaciones. “Hasta ahora se sigue reportando cada 15 días cuánto ha exportado la industria; mejora un poco, pero no ayuda mucho”, indicó.

Finalmente, insistió en la necesidad de liberar el uso pleno de biotecnología para aumentar la producción y competir con países vecinos. “No es lo mismo producir dos o tres millones que cinco o seis millones; seguimos limitados frente a países como Brasil, Argentina y Paraguay”, concluyó.

