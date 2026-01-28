TEMAS DE HOY:
Legitimación de ganancias ilícitas Caso maletas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gobierno elimina trabas a la exportación de soya, libera precios y cupos de subproductos

El Gobierno nacional anunció la eliminación de las trabas a la exportación de soya y dejó sin efecto el control de precios y cupos en los subproductos del grano, una medida que apunta a dinamizar el sector productivo y fortalecer la competitividad de la cadena soyera.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 18:45

Foto: Conferencia de Prensa ministerio de Desarrollo Productivo (Min Des Prod)
LA PAZ

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional anunció la eliminación de las trabas a la exportación de soya y dejó sin efecto el control de precios y cupos en los subproductos del grano, una medida que apunta a dinamizar el sector productivo y fortalecer la competitividad de la cadena soyera.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, junto al viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quienes explicaron que este cambio estructural se aplicará a través de dos resoluciones ministeriales.

La primera resolución facilita las exportaciones de soya, permitiendo una mayor comercialización del grano en mercados externos. La segunda elimina el sistema de cupos y bandas de precios en los subproductos de soya, que regulaba la relación entre las industrias y sectores productivos como lecheros, avicultores y porcinocultores.

“Estamos pensando en las familias bolivianas, priorizando el abastecimiento del mercado interno y, al mismo tiempo, promoviendo la exportación de los excedentes”, afirmó el ministro Justiniano.

La autoridad recordó que, anteriormente, el Ministerio obligaba a las industrias a vender insumos como harina o cascarilla de soya a asociaciones específicas que, en varios casos, no existían. Con la nueva normativa, los productores podrán adquirir estos insumos de manera libre, eligiendo la opción que les ofrezca mejores precios y menores costos de transporte.

Con estas reformas, el Gobierno busca incrementar el ingreso de divisas por exportaciones, dinamizar la logística interna y permitir que la producción nacional sea más eficiente y competitiva, beneficiando tanto a productores como a consumidores finales.

Foto: Conferencia de Prensa ministerio de Desarrollo Productivo (Min Des Prod)

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD