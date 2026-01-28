Gobierno elimina trabas a la exportación de soya, libera precios y cupos de subproductos

El Gobierno nacional anunció la eliminación de las trabas a la exportación de soya y dejó sin efecto el control de precios y cupos en los subproductos del grano, una medida que apunta a dinamizar el sector productivo y fortalecer la competitividad de la cadena soyera.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, junto al viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quienes explicaron que este cambio estructural se aplicará a través de dos resoluciones ministeriales.

La primera resolución facilita las exportaciones de soya, permitiendo una mayor comercialización del grano en mercados externos. La segunda elimina el sistema de cupos y bandas de precios en los subproductos de soya, que regulaba la relación entre las industrias y sectores productivos como lecheros, avicultores y porcinocultores.

“Estamos pensando en las familias bolivianas, priorizando el abastecimiento del mercado interno y, al mismo tiempo, promoviendo la exportación de los excedentes”, afirmó el ministro Justiniano.

La autoridad recordó que, anteriormente, el Ministerio obligaba a las industrias a vender insumos como harina o cascarilla de soya a asociaciones específicas que, en varios casos, no existían. Con la nueva normativa, los productores podrán adquirir estos insumos de manera libre, eligiendo la opción que les ofrezca mejores precios y menores costos de transporte.

Con estas reformas, el Gobierno busca incrementar el ingreso de divisas por exportaciones, dinamizar la logística interna y permitir que la producción nacional sea más eficiente y competitiva, beneficiando tanto a productores como a consumidores finales.

Foto: Conferencia de Prensa ministerio de Desarrollo Productivo (Min Des Prod)

Mira la programación en Red Uno Play