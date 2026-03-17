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Economía

Bolivia y Brasil apuntan a consolidar mercado del gas, según analista

Francisco Solares afirma que los acuerdos buscan dar certidumbre a Brasil sobre el suministro y asegurar ingresos urgentes para el país. Considera que las nuevas leyes de hidrocarburos facilitarán la exploración y reposición de reservas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

17/03/2026 9:26

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El analista en relaciones internacionales, Francisco Solares, consideró que uno de los acuerdos bilaterales alcanzados entre Bolivia y Brasil apunta a mantener y consolidar el mercado del gas.

Explicó que las nuevas leyes anunciadas por el Gobierno en el sector de hidrocarburos abrirán paso a nuevas inversiones privadas, entre ellas brasileñas, a través de Petrobras, para la exploración de nuevas reservas en el país.

“Bolivia necesita generar ingresos para fortalecer sus reservas, pero también debe demostrar compromiso con el suministro energético”, sostuvo el analista.

No obstante, Solares destacó que los acuerdos no se limitan a la provisión de gas, sino que también promueven relaciones directas entre empresarios, productores agropecuarios bolivianos y sus pares brasileños.

Asimismo, indicó que aún quedan temas pendientes de análisis, entre ellos la seguridad fronteriza y las facilidades de atención médica para ciudadanos bolivianos en territorio brasileño.

 

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