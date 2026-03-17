Ministro resalta agenda económica conjunta entre Bolivia y Brasil

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, informó a través de sus redes sociales sobre los avances logrados durante la visita oficial de la delegación boliviana a Brasil, donde se abordaron temas clave para fortalecer la integración económica entre ambos países.

Según la publicación, la jornada incluyó un encuentro entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que se definieron líneas de acción para avanzar en una agenda común de desarrollo.

El ministro destacó que, además del diálogo político, se trabajó en acuerdos relacionados con integración económica, logística, facilitación del comercio y seguridad, con el objetivo de consolidar una nueva etapa de cooperación bilateral.

“No se trata solo de firmar documentos, sino de construir condiciones reales para que el comercio, la inversión y la producción de ambos países sigan creciendo”, señala parte del mensaje publicado.

Participación empresarial

Espinoza también resaltó que más de 120 empresarios bolivianos participan en esta misión oficial, quienes sostendrán reuniones con más de 130 empresas brasileñas, buscando concretar oportunidades de inversión y negocios.

En ese marco, el ministro subrayó que el rol del Estado es abrir puertas, generar condiciones y facilitar acuerdos, mientras que el crecimiento económico depende de quienes invierten, producen y generan empleo.

Integración regional

Finalmente, la autoridad afirmó que este proceso representa una oportunidad para fortalecer la integración regional en Sudamérica, señalando que no se trata solo de una aspiración política, sino de una necesidad económica para mejorar la competitividad de la región.

La publicación concluye destacando que la cooperación entre Bolivia y Brasil busca impulsar el desarrollo productivo y abrir nuevas oportunidades para ambos países en el contexto internacional.

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