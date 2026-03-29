Ministro de Economía cambia billete de la serie B durante ampliado campesino

Durante un ampliado de la Federación de Campesinos de La Paz, el ministro de Economía realizó el cambio público de billetes de la serie B por la serie A, en respuesta a los reclamos de dirigentes campesinos que cuestionaron la validez del dinero tras el accidente aéreo que se registró en la ciudad de El Alto.

En medio del encuentro, la autoridad tomó un billete de una asistente y procedió a cambiarlo frente a los presentes, con el objetivo de demostrar que estos cortes siguen siendo válidos y pueden ser canjeados sin inconvenientes en el sistema financiero.

“Cualquier persona que tenga billetes de 10, 20 o 50 bolivianos y desconfíe, puede acudir al banco y se los van a cambiar”, afirmó.

El ministro también negó versiones que señalaban que el avión trasladaba dinero sin valor o con destino irregular, asegurando que la aeronave estaba llegando al país con billetes importados, ya que Bolivia no produce papel moneda.

Respecto a la quema de billetes tras el accidente, explicó que la decisión se tomó para evitar saqueos en medio de una situación crítica, con personas heridas y fallecidas. Según indicó, esos billetes aún no contaban con el proceso legal para su circulación, por lo que no tenían validez en ese momento.

Finalmente, la autoridad reiteró que el sistema financiero garantiza el cambio de billetes y pidió a la población mantener la calma ante la circulación de distintas series, en medio de versiones y dudas surgidas tras el incidente.

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