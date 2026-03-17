¡Trágico! Varios heridos en accidente de bus que partió de Sucre a Potosí tras levantarse los bloqueos

Lo que debía ser un retorno a la normalidad tras casi una semana de movilizaciones terminó en tragedia la noche de este lunes. El bus de la empresa "Emperador#, que cumplía la ruta Sucre-Potosí, sufrió un grave accidente en el sector del Cruce Chaquí, dejando un saldo preliminar de múltiples heridos y escenas de desesperación.

El Contexto del Siniestro

Tras confirmarse el levantamiento de los bloqueos que mantuvieron la vía cerrada por más de 6 días, la flota partió desde la capital con la esperanza de llegar a su destino. Sin embargo, al alcanzar el punto donde se concentraba la medida de presión, el vehículo sufrió el percance.

En las imágenes captadas en el lugar, se observa cómo el bus quedó severamente dañado. Testigos y pasajeros señalan que las condiciones de la vía, presuntamente alteradas por los restos del bloqueo, habrían influido en el incidente:

Restos en la vía: En el video se denuncian piedras de gran tamaño y escombros que no fueron retirados adecuadamente por los bloqueadores.

Derrame de sangre: Las imágenes muestran impactantes manchas de sangre bajo las ruedas y el chasis de la unidad.

Víctimas: Se reportan niños heridos y personas atrapadas entre los fierros, mientras otros pasajeros claman por ayuda urgente.

Clamor por Auxilio

"¡Por favor, ayuden, llamen a una ambulancia! Estamos en el Cruce Chaquí, acaba de haber un grave accidente", se escucha decir a un hombre en medio de la oscuridad y el caos. Los propios transeúntes y pasajeros intentan socorrer a los heridos mientras aguardan la llegada de equipos médicos y de la Policía Rural y Fronteriza.

Un video grabado por un pasajero indignado cuestiona la irresponsabilidad de quienes instalaron los puntos de bloqueo:

"Qué pena, compañeros. Miren cómo han dejado los bloqueadores aquí. Si van a bloquear, tienen que ser responsables; hay mucha piedra, ¿cómo no se va a resbalar la movilidad?".

Se espera un reporte oficial de la Unidad de Tránsito para determinar la cantidad exacta de heridos y si existen víctimas fatales.

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