Ríos: “No hay acuerdos firmados con Brasil, pero sigue siendo clave para el gas boliviano”

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que los recientes acercamientos entre Bolivia y Brasil en materia energética aún no se traducen en acuerdos concretos, pero reflejan el interés del país vecino en mantener su vínculo con el mercado gasífero boliviano.

“Yo creo que no se ha firmado nada, no hay contrato. Lo que tenemos que rescatar de todo esto es que Brasil sigue siendo el principal cliente energético de Bolivia”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que el contrato de exportación de gas con Brasil tiene vigencia hasta 2027, por lo que consideró necesario trabajar en una nueva ley de hidrocarburos que permita atraer inversiones, principalmente de empresas como Petrobras, para reactivar la exploración y producción.

Ríos advirtió que, además de impulsar nuevas reservas, Bolivia debe optimizar el uso de su infraestructura energética (gasoductos), planteando el aprovechamiento del gas en tránsito desde Argentina para evitar que los ductos queden inactivos.

“Tenemos que trabajar mucho en el gas en tránsito, de manera que nuestros ductos no queden con capacidad ociosa y tengan que cerrarse”, señaló.

Ley de hidrocarburos y rol de YPFB

El exministro planteó la necesidad de una reforma estructural del sector, comenzando por redefinir el rol de YPFB.

“YPFB debe ser una empresa más, que compita y sea transparente. Hoy es juez y parte: administra áreas, negocia contratos y luego sanciona a las mismas empresas”, cuestionó.

Asimismo, propuso ajustes al régimen fiscal, como la reducción o diferimiento de impuestos como el IDH, además de mejorar los precios que se pagan a las productoras de hidrocarburos para incentivar la inversión.

“No es posible que le sigamos pagando $us 27 el barril cuando en el mercado internacional estamos comprando en $us 100. Es lo mismo con el gas natural, no es posible que les paguemos $us 1, cuando en 3 años más o 4 años, vamos a estar importando gas de la Argentina no a $us 1, sino a $us 7 u 8 dólares el millón de BTU”, señaló Ríos.

Necesidad de consenso político

Ríos insistió en que la recuperación del sector y de la economía boliviana depende de la inversión extranjera directa, lo que, a su criterio, requiere un amplio acuerdo político.

“No va a ser posible recuperar la economía boliviana sin inversión extranjera directa”, afirmó, al cuestionar el modelo estatal vigente.

En esa línea, consideró clave que, tras las elecciones, la Asamblea Legislativa priorice la aprobación de leyes económicas vinculadas a hidrocarburos, minería, litio y electricidad.

“El país necesita un gran consenso político para generar un clima de inversiones”, remarcó.

Finalmente, advirtió que, sin cambios estructurales y sin atraer capitales privados, Bolivia enfrentará una mayor caída en su producción energética, lo que derivará en mayores importaciones y salida de divisas.

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