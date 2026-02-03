Asosur de Santa Cruz pide a la ANH controlar la calidad de los carburantes

La Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (ASOSUR Santa Cruz) en esta jornada se pronunció ante los reclamos de la calidad de la gasolina que estarían ocasionando daños en los motores de vehículos y motos.

Solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) realizar y cumplir los controles de la calidad del combustible que entrega Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para su distribución.

“Instamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a cumplir con su rol de fiscalización y control, verificando no solo el abastecimiento oportuno e ininterrumpido, sino también la calidad del combustible que entrega YPFB, en resguardo de los usuarios y de la actividad económica del país”, menciona el pronunciamiento.

La ANH, por su parte, ha anunciado que se realizará una inspección en Paraguay del 5 al 7 de febrero para verificar la calidad de combustible que llega a nuestro territorio.

“Como esfuerzo del gobierno, estamos realizando un viaje el jueves 5 a Paraguay. Hemos invitado a representantes de los choferes y se invita a quien quiera acompañarnos a hacer la verificación de la calidad del combustible que se está importando y el precio desde origen. Este trabajo se va a realizar a partir del jueves 5 y hasta el sábado 7”, anunció la directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala.

El gobierno identificó problemas en la mezcla de la gasolina y responsabilizó al mal manejo de los tanques en la anterior gestión.

Foto: pronuncimiento de ASOSUR

Mira la programación en Red Uno Play