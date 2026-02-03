Kast evita pronunciarse sobre candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente electo de Chile evitó apoyar a Bachelet como futura líder de la ONU y afirmó que se pronunciará tras jurar el 11 de marzo.
03/02/2026 7:02
El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, evitó respaldar la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para liderar la ONU oficializada este lunes y dijo que no se pronunciará hasta que no sea investido el próximo 11 de marzo.
"No me voy a pronunciar sobre esta candidatura hasta después de jurar como presidente", indicó el abogado ultracatólico en declaraciones a los medios.
El Gobierno chileno formalizó este lunes la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas para las elecciones de finales de año y anunció que la exgobernante socialista ya tiene el apoyo de México y Brasil.
Médica de 74 años, Bachelet fue la primera mujer en llegar a la Presidencia chilena y lideró el país en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018).
Además fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y, más recientemente, ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).
Además de Bachelet -cuya candidatura fue adelantada por Boric en septiembre durante la pasada Asamblea General-, en la región hay otros dos aspirantes a liderar la ONU: la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.
Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.
El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.
